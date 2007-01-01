В Бабынинском районе ликвидировали незаконную свалку
В марте этого года сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку отходов местного предприятия. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 24 июля.
Площадь загрязнения составила более 2,2 тысячи квадратных метров.
Собственнику земельного участка сразу же вынесли предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства и потребовали устранить проблему.
Сельхозпредприятие, ответственное за территорию, оперативно отреагировало: свалку ликвидировали.