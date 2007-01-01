Компания «Остек»: территория роста и развития

15 лет назад московская компания «Остек» открыла в Калуге производственную площадку по изготовлению кабельной оснастки. Эта продукция остро востребована на масштабных объектах промышленного, сельскохозяйственного и жилищного строительства, она применялась даже на космодроме «Восточный».

Все эти годы производство стремительно развивалось и наращивало мощности. Рос и трудовой коллектив — ​дружная и профессиональная команда, объединяющая людей разных компетенций.

Рос не только численно, ведь руководство всегда уделяло особое внимание обучению и развитию каждого работника и последовательному повышению его квалификации.

В условиях современного производства это жизненная необходимость: персонал имеет дело со сложным высокотехнологичным оборудованием.

Мы решили познакомиться с заводчанами и пригласили к разговору представителей двух разных профессий, чья трудовая биография наглядно демонстрирует перспективы и возможности каждого сотрудника «Остек».

Андрей, мастер гальванического участка

Андрей Леонидович пришёл на производство, когда предприятие только начинало развиваться, делая первые шаги на российском рынке.

— Получилось это практически случайно, я просто узнал, что недалеко от дома открылся новый завод, и решил попробовать стать его работником, — ​вспоминает он. — ​Взяли простым рабочим на гальванический участок. И вот уже 15 лет моя судьба связана с этим производством.

В то время технические возможности предприятия, конечно, не могли сравниться с сегодняшними. Но шло время, обновлялось оборудование, совершенствовались технологические цепочки, наращивалась производительность.

Рос и профессионализм Андрея, усвоившего малейшие нюансы гальванической технологии. Это заметило руководство, и однажды ему предложили стать мастером участка, отправив ещё и на курсы повышения квалификации.

— Сегодня в число моих главных задач на участке входит организация технологического процесса, контроль качества и взаимодействие со смежными подразделениями, — ​говорит Андрей Леонидович. — ​Но самое главное — ​обеспечение безопасности труда, которая на нашем заводе является высшим приоритетом.

Забота о достойных условиях труда, по его словам, также является одним из приоритетов для руководства предприятия. Компания постоянно вкладывает средства как в модернизацию оборудования, так и в бытовой комфорт сотрудников.

Не забывает руководство и о семьях своих специалистов. Уже стали доброй традицией семейные праздники, конкурсы для детей, коллективные посещения катка и другие формы интересного и полезного досуга.

— Наша компания — ​отличная точка старта для активной и целеустремленной молодёжи, желающей расти и развиваться, — ​подводит итог мастер-­гальваник. — ​Руководство охотно поддержит любую инициативу работника, который настроен умножать свои знания и навыки, оттачивать квалификацию и максимально раскрывать свой потенциал. И мы все будем рады увидеть в своей трудовой семье таких ребят.

Андрей, наладчик технологического оборудования

Работу своей мечты выпускник технического колледжа нашёл просто по объявлению. Рабочую биографию начал в должности обычного слесаря.

— Сразу впечатлили условия, — ​отмечает Андрей. — ​У нас отлично оборудованная столовая, в комнатах отдыха — микроволновки и кулеры. Недавно у работников появилось добровольное медицинское страхование, обсуждается вопрос компенсационных выплат за питание. Корпоративный транспорт доставляет рабочих дежурной смены и на работу, и домой.

Но не менее важно, считает он, что сама работа по направлению металлообработки интересная, открывающая хорошие перспективы для специалиста. Сам он прошёл путь от слесаря до наладчика всего за полтора года — ​на предприятии умеют видеть потенциал.

— Завод развивается, заказов всё больше, поэтому постоянно нужны новые рабочие руки, — ​констатирует Андрей. — Сегодня есть потребность в операторах станков с ЧПУ. Новые специалисты получат не только хорошие условия и достойную зарплату, но и нашу полную поддержку. Поможем, научим, назначим наставника — ​с радостью пополним нашу большую команду свежими силами.

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 75

+7 (495) 662-53-18

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