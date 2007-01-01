Курортные романы: как к ним относятся жители Калуги

Согласно опросу, проведенному 25 июля ресурсом SuperJob, 18% калужан поддерживают идею курортных романов. При этом почти половина опрошенных (47%) считают такие отношения недопустимыми.

Опрос также показал, что мужчины и одинокие люди чаще женщин и семейных респондентов одобряют отпускные романы. Интересно, что те, кто выступает за раздельный отдых супругов, более лояльно относятся к подобным интрижкам по сравнению с теми, кто предпочитает проводить отпуск исключительно с партнером.

Что касается предпочтений в организации отдыха, то мнения калужан разделились. 41% участников опроса уверены, что муж и жена всегда должны отдыхать вместе. Еще 50% поддерживают совместный досуг, но допускают возможность изредка проводить время порознь.

Лишь 7% горожан склоняются к преимущественно раздельному отдыху, хотя не исключают редких совместных путешествий. И только 2% респондентов считают, что супругам полезно отдыхать друг без друга.