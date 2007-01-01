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Общество

Калужские волонтёры «Молодой Гвардии» завершили гуманитарную миссию в Курской области

Дарья Джуманова
25.07, 09:26
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Группа добровольцев вернулась из Курска, где на протяжении двух недель участвовала в масштабной гуманитарной акции. Об этом сообщили представители организации 24 июля.

Молодогвардейцы поддерживали медиков в госпитале и помогали военным в приграничных районах.

Особые усилия были сосредоточены на ликвидации последствий урагана в городе Льгов. Добровольцы расчищали завалы, восстанавливали инфраструктуру и оказывали посильную помощь местным жителям.

Волонтеры приглашают молодых людей от 18 до 35 лет присоединиться к гуманитарной миссии. Она направлена на восстановление мирной жизни на освобожденных территориях и в Курской области.

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