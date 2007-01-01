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Общество

К калужанину прилетела бабочка-бражник

Дарья Джуманова
25.07, 09:17
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В четверг, 24 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя Василия.

- Калашников Хутор, за Секиотово. И до нас долетела бабочка-бражник.

В России обитает около пятидесяти подвидов бражников. Обычно эти бабочки предпочитают регионы с густой растительностью, но некоторые виды живут в пустынях Евразии. Большинство бражников активны ночью и днём прячутся на коре деревьев и кустарников.

После насыщения бражники перелетают с цветка на цветок, качаясь, как пьяные. Именно поэтому их называют бражниками. Есть также версия, что название связано с тем, что эти бабочки могут питаться не только нектаром, но и забродившим фруктовым соком.

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