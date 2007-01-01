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Общество

С 1 августа увеличатся накопительные пенсии калужан

Дмитрий Ивьев
25.07, 09:14
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Этот перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в региональном управлении Социального фонда

- Накопительные пенсии выросли на 10,9%.  Ежемесячная прибавка к пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений повышена на 11,3%, - пояснили в фонде.

В Калужской области 1638 жителей являются получателями накопительной пенсии и 254 – срочной пенсионный выплаты.

Условиями выплаты накопительной пенсии являются: достижение застрахованными лицами, имеющими пенсионные накопления, возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также наличие 15 лет страхового стажа и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) (в текущем году - 30).

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