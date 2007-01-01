Жители Кабицыно требуют очистить пруд от фекалий

24 июля под постом губернатора в соцсетях жители Боровского района начали массово жаловаться на загрязнение пруда.

Ранее из-за аварии на КНС в водоём попали сточные воды. По данным Минприроды, сброс был ликвидирован 22 июля, и КНС теперь работает в штатном режиме.

- Пруд превратился в несанкционированный отстойник. Раньше была рыба и утки, сейчас рыба подохла и утки улетели. Только людям, живущим рядом, деваться некуда, и власти не реагируют, ходят, головами кивают, а воз и ныне там, — возмущается Сергей.

- Предположу, что сейчас КНС работает в штатном режиме, наверное, это так. Тогда кто и когда устранит последствия загрязнений водоёма? Там же просто филиал очистных. Дальше в этом направлении администрация работать будет? Насос поставили — это только часть работы, надо чистить водоём! А то у нас как обычно — и так сойдёт! – написала Анна.

В Минстрое заявили, что сливов со стороны Водоканала нет.

Однако жители требуют не просто устранить причину, но и провести полную очистку пруда.