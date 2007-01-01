Шапша проехал по Калуге на велосипеде

24 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша присоединился к авторам проекта «Велоботинок Циолковского» для совместной велопрогулки. Глава региона проехал от Черемушек через Московскую площадь и Подзавалье до Воробьевки, преодолев 12 километров.

По словам Владислава Шапши, он давно получил приглашение от энтузиастов прокатиться по маршруту, чтобы лично оценить его состояние и потенциал. Во время поездки были осмотрены ключевые точки: сквер Жукова, Окская ветка, Сосновая роща, Свято-Лаврентьев монастырь, набережная Яченского водохранилища и понтонный мост.

Глава региона отметил, что идея создания вело-пешеходной аллеи является отличным решением для города, хотя пока это только задумка. На местности участники маршрута обнаружили как живописные тропинки, так и сложные участки с лужами и кустарниками. Тем не менее, маршрут уже активно используется горожанами.

Шапша подчеркнул, что работа над проектом будет продолжаться шаг за шагом. Особое внимание планируется уделить доработке деталей, включая вопросы безопасности на пересечениях с дорогами и там, где маршрут проходит по тротуарам. Губернатор выразил уверенность, что в итоге может получиться полноценная вело-пешеходная аллея, которая свяжет центральные районы Калуги.

Также глава региона добавил, что во время поездки с энтузиастами присутствовали предприниматели, готовые оказать поддержку проекту. Инициатива была высоко оценена как пример гражданской активности: она полностью принадлежит горожанам, которые не только предлагают идеи, но и продвигают их с энтузиазмом.