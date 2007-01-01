Средняя зарплата в Калужской области превысила 88 тысяч рублей

Официальные данные за май нынешнего года опубликовал Калугастат.

В крупных и средних организациях области, у которых 15 и больше сотрудников, среднемесячная начисленная заработная плата составила 88 234 рубля.

Это на 2,4% больше, чем в апреле.

Показатель мая 2024 года превышен на 17,7%.

- Темп роста реальной среднемесячной заработной платы к маю 2024 г. составил 107,5%, к апрелю 2025 г. – 102%, - говорится в отчете Калугастата.

Средняя зарплата с учетом малых предприятий в мае составила 82 031 рубль.