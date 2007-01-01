В Мещовском районе выберут нового подрядчика для строительства Дома культуры
24 июля в комментариях под постом главы региона житель Молодежного спросил, почему стройка здания остановилась.
- Несколько месяцев стоит стройка Дома культуры, о котором Вы говорили ранее. Объект брошен, работы не ведутся, - написал Роман.
- К сожалению, подрядная организация не выполнила работы в срок, ведутся судебные разбирательства. Сейчас проводим повторную процедуру электронных торгов для определения подрядчика и завершения строительства, - сообщили в районной администрации.