В Калуге стартовал всероссийский форум «Беспилотная Эволюция»
Он проходит с 24 июля на площадке Федерального технопарка профобразования.
- Посмотрел выставку. Калужские компании тоже представили свои достижения в сфере БАС. Впечатляет, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.
Региональный научно-производственный центр беспилотных авиационных систем объединяет 11 компаний. Еще 4 предприятия проходят регистрацию.
- Поручил своему заместителю Дмитрию Разумовскому помочь НПЦ с заявкой на получение федеральной субсидии. Для нас это будет существенным подспорьем для развития отрасли, - подчеркнул губернатор. - Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров для БАС. Завтра в рамках форума будет названы победители федерального этапа конкурса «Лучший по профессии». Именно им предстоит генерировать идеи и воплощать проекты, которые помогут развивать экономику страны, повышать ее обороноспособность.