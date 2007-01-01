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Общество

В Калуге стартовал всероссийский форум «Беспилотная Эволюция»

Дмитрий Ивьев
24.07, 16:24
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Он проходит с 24 июля на площадке Федерального технопарка профобразования.

- Посмотрел выставку. Калужские компании тоже представили свои достижения в сфере БАС. Впечатляет, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

Региональный научно-производственный центр беспилотных авиационных систем объединяет 11 компаний. Еще 4 предприятия проходят регистрацию.

- Поручил своему заместителю Дмитрию Разумовскому помочь НПЦ с заявкой на получение федеральной субсидии. Для нас это будет существенным подспорьем для развития отрасли, - подчеркнул губернатор. - Большое внимание уделяем подготовке квалифицированных кадров для БАС. Завтра в рамках форума будет названы победители федерального этапа конкурса «Лучший по профессии». Именно им предстоит генерировать идеи и воплощать проекты, которые помогут развивать экономику страны, повышать ее обороноспособность.

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