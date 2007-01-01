Найдите кусок асфальта: жительница Калуги бьёт тревогу из-за опасного тротуара

В среду, 23 июля, женщина оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Дмитрий Александрович, я уже поднимала этот вопрос по поводу единственной дороги к детским яслям на повороте к Швейцарской деревне. По этой дороге ходят мамы с детьми и подростки в школу. Приходится выходить на дорогу, очень опасно. Тротуар, как видите, на тротуар не похож. Ну найдите уже кусок асфальта, - написала Наталья.

В горуправе сообщили, что на этом участке требуется ремонт тротуара и автомобильной дороги с учётом соблюдения уклонов для отвода воды с проезжей части. Однако в текущем году средства на эти работы в бюджете не заложены. При этом как всегда пообещали рассмотреть возможность проведения работ в последующие годы.

Но Наталья осталась недовольна таким ответом.

- Я понимаю, бюджет Калуги не резиновый, может, если бы чиновники провозили своих детей/внуков в ясли по этому тротуару, когда всё трясётся, наверное, дело пошло быстрее.