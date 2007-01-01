Жительницу Людиново наказали за повторное вождение в пьяном виде

34-летняя женщина признана виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 24 июля.

По данным следствия, в апреле 2025 года она ехала на Hyundai Santa Fe по улице Бакунина. Её остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. В ходе медосвидетельствование они выявили, что женщина пьяная.

Ранее она уже привлекалась к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

Суд назначил ей 300 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года.