Золотой запас Газэнергобанка

Газэнергобанк несколько лет подряд становится победителем регионального конкурса «Работодатель года», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда – ​Калуга».

Чтобы выяснить, почему калужане отдают голоса этому финансовому учреждению и в чём секрет стабильности коллектива банка, мы отправились в его калужский головной офис.

Первое, на что мы обратили внимание, ​это уют, чистота и приветливый персонал Газэнергобанка.

Не деньгами едиными

В холле головного офиса на Плеханова, 4, размещены витрины с многочисленными благодарностями и кубками.

— Это наш небольшой музей, — ​с улыбкой говорят сотрудницы Газэнергобанка.

Количество наград действительно впечатляет. Но для тех, кто здесь работает, особую ценность представляют две большие картины у входа в холл. Их нарисовали и подарили Газэнергобанку ребятишки из Полотняно-­Заводского детского дома.

Дело в том, что банк уже больше 15 лет, не афишируя, помогает этому детскому учреждению. И речь идёт не только о подарках и игрушках. При поддержке Газэнергобанка удалось сделать ремонт в детском доме, купить автомобиль для удобства перевозки детей, построить летний бассейн и завершить все строительные работы по возведению теневого тента в летней беседке. Более того, председатель правления АО «Газэнергобанк» Елена Жукова является председателем попечительского совета Полотняно-­Заводского детского дома.

Сотрудники Газэнергобанка проявляют живой интерес к добровольческой деятельности. Уже второй год подряд они вносят свой вклад в проект маркировки Большой Калужской тропы, активно поддерживают экологические акции в рамках волонтёрской инициативы «Помню и горжусь», занимаются высадкой туй в сквере имени 50‑летия ВЛКСМ, где размещён локомотив Л‑3540 «Лебедь», оказывают помощь приютам, заботящимся о бездомных животных.

Инициатива сотрудников — ​яркий пример социально ответственного подхода и искренней заботы о благополучии города и его жителей. Список социальных и общественных учреждений, которые находят помощь в банке, довольно большой. «Мы прошлым гордимся, в настоящем развиваемся, будущее строим», — ​этот лозунг охватывает многие сферы жизни, однако его осуществление было бы невозможным без людей, которые работают в Газэнергобанке.

Сила коллектива — в единстве

Елена Бурдыкина, руководитель Головного офиса на улице Плеханова, работает в Газэнергобанке с 2013 года. За это время она провела тысячи собеседований, но каждый раз подходит к ним по-новому.

Елена Бурдыкина

Руководитель Головного офиса на улице Плеханова Для нас важно не только профильное образование, но и то, каким человек приходит в команду, — ​говорит Елена. — ​Диплом — ​это ещё не показатель. В первую очередь мы обращаем внимание на кругозор, способность ясно мыслить и общаться. Ведь сотрудник будет взаимодействовать с клиентами, а значит, должен уметь слышать, объяснять и помогать.

Формализованные списки вопросов ​не её метод. Иногда разговор начинается с простого: что нравилось в университете, какие задачи вызывают интерес, как кандидат справляется со стрессом.

— Мы часто берём людей без опыта. Молодёжь, которую называют зумерами, — ​совсем другое поколение. У них свой взгляд на жизнь, другие приоритеты. Но нам удаётся находить общий язык. Если есть желание работать и развиваться — ​всему остальному мы научим.

Проводят в Газэнергобанке и своеобразный День открытых дверей. В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» сотрудники банка организуют серию экскурсионных мероприятий для школьников и студентов.

Во время экскурсий ребята могут лично увидеть и изучить внутреннюю инфраструктуру Газэнергобанка: посетить операционный зал, узнать тонкости работы касс, рассмотреть конструкцию банкомата изнутри, проникнуть в святая святых — ​серверную комнату, примерить защитные бронежилеты и даже сесть за руль инкассаторской машины. Настоящим приключением становится посещение денежного хранилища.

Ирина Чванова

Директор по HR-бренду и корпоративной культуре Банковской группы Синара Очень важно показывать молодёжи реальную профессиональную среду и делиться с ней опытом. Такие встречи не только расширяют кругозор ребят, но и помогают им определиться с будущей профессией, — ​поясняет Ирина Чванова, директор по HR-бренду и корпоративной культуре Банковской группы Синара.

Главное — ​человек

Встретились мы и с председателем Правления АО «Газэнергобанк» Еленой Жуковой. В небольшом блиц-интервью Елена Валерьевна рассказала о нюансах кадровой политики банка.

Елена Жукова

Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Елена Валерьевна, затронул ли современный кадровый кризис вашу компанию?

— Безусловно, текущая ситуация на рынке труда требует от работодателей большей гибкости и проактивности. Мы видим общие тенденции: растущую конкуренцию за профессионалов, изменение ожиданий соискателей и усиление миграции талантов между отраслями.

Вместе с тем мы не называем это кризисом, а воспринимаем как этап трансформации. Газэнергобанк своевременно перестраивает внутренние процессы, усиливает HR-бренд и активно работает с молодёжью, что позволяет сохранять устойчивость в формировании эффективных команд.

— А какими способами Газ­энергобанк удерживает людей?

— Мы уверены: удержание начинается с уважения к человеку и создания условий, при которых он может реализовать свой потенциал. В банке действует система внутреннего роста, развивается обучение, внедрены социальные программы: от расширенного ДМС до компенсаций на отдых и поддержку семей сотрудников.

Мы поощряем инициативу, даём возможность участвовать в различных проектах, проводим командные мероприятия, развиваем корпоративную культуру. Вовлечённость, развитие и признание — ​три базовые опоры нашей работы с командой.

— Есть ли в банке система кураторства?

— Да, в Газэнергобанке действует такая система. Для каждого нового сотрудника на период адаптации назначается опытный коллега, который помогает влиться в коллектив, разобраться с внутренними процессами и быстрее освоиться на рабочем месте. Мы видим в этом не просто передачу знаний, а формирование корпоративной преемственности и поддерживающей среды внутри команды.

— Работаете ли вы с кадровыми агентствами, центрами занятости?

— Да, мы взаимодействуем с центрами занятости населения и кадровыми агентствами по мере необходимости, особенно при точечном подборе специалистов.

Это позволяет оперативно закрывать вакансии, требующие специфической квалификации или редкого опыта. При этом основную ставку мы делаем на прямой подбор и развитие внутреннего кадрового резерва.

— Работаете ли вы с учебными заведениями, с центром «Профессионалитет»?

— Конечно! Мы выстраиваем партнёрские отношения в первую очередь с вузами региона. Приглашаем студентов на практику, участвуем в ярмарках вакансий, проводим экскурсии в офисы и обу­чающие мастер-­классы. Это позволяет молодым специалистам ближе знакомиться с банковской сферой и понимать, какие компетенции востребованы сегодня.

— Какие профессии наиболее востребованы сегодня в вашей компании?

— Наиболее востребованы специалисты в розничном и корпоративном бизнесе: менеджеры по работе с клиентами, операционисты, кредитные аналитики. Также стабильно высокий спрос на ИТ-специалистов, экспертов по информационной безопасности и цифровым продуктам.

В целом мы заинтересованы в проактивных, клиентоориентированных и готовых развиваться сотрудниках вне зависимости от направления. И знаете, несмотря на то что мы являемся финансовым учреждением, я считаю, что золотой запас не в золоте, не в деньгах. Наш золотой запас — ​это наши люди.

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