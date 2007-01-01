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Общество

В Калуге женщине удалили опухоль размером 40 сантиметров

Дмитрий Ивьев
24.07, 15:18
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О необычной операции, которую провели в онкодиспансере, в четверг, 24 июля, рассказала министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

- Пациентка обратилась к врачам - её начало беспокоить постепенное увеличение живота. После ряда обследований было выявлено объёмное образование очень больших размеров, исходящее из яичников, - пояснила министр. - Хирурги применили органосберегающие технологии и удалили только пораженный яичник.

Уже получены результаты послеоперационной гистологии, которые показали, что удаленное образование доброкачественное.

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