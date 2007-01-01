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Общество

Замглавы Ульяновского района заплатит 5 тысяч за то, что проигнорировал жалобу

Дарья Джуманова
24.07, 15:06
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Прокуратура Калужской области выявила нарушение в работе местной администрации. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 24 июля.

Чиновник уведомил заявителя о перенаправлении его жалобы в компетентные органы, но фактически этого не сделал в установленный срок.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». В результате заместитель главы администрации был оштрафован на 5 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства обращение гражданина наконец-то было направлено в соответствующие инстанции. 

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