Замглавы Ульяновского района заплатит 5 тысяч за то, что проигнорировал жалобу

Прокуратура Калужской области выявила нарушение в работе местной администрации. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 24 июля.

Чиновник уведомил заявителя о перенаправлении его жалобы в компетентные органы, но фактически этого не сделал в установленный срок.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». В результате заместитель главы администрации был оштрафован на 5 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства обращение гражданина наконец-то было направлено в соответствующие инстанции.