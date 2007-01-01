Калужские аграрии приобрели 81 единицу сельхозтехники благодаря государственной помощи

В 2025 году на модернизацию агропромышленного комплекса региона было направлено 160 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева 24 июля.

Финансирование позволило покрыть первоначальные взносы по лизинговым соглашениям и обновить технику. К середине лета уже использовано 148 миллионов рублей, что составляет 93% от общего бюджета программы.

Благодаря этой поддержке местные сельхозпроизводители смогли пополнить парк оборудования 81 новой машиной.