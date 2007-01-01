НОВИКОМ: финансируя отечественное авиастроение

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) продемонстрировал свои компетенции в финансировании предприятий авиационной отрасли в рамках eMAKS-2025. Цифровая выставка проходит с 22 по 27 июля на платформе официального сайта Международного авиационно-космического салона «МАКС» aviasalon.com.

Онлайн-выставка eMAKS второй год подряд собирает ведущих участников аэрокосмической отрасли и демонстрирует достижения отечественной авиационной промышленности, направленные на укрепление технологического суверенитета страны. Ключевая тема выставки в 2025 году — промышленный суверенитет авиастроительных организаций в условиях активной реализации программы импортозамещения.

НОВИКОМ, как банк высоких технологий российской промышленности, представляет на eMAKS-2025 свою работу с ведущими предприятиями авиационной отрасли. Банк активно участвует в финансировании проектов по созданию новой авиационной техники, развитию высокотехнологичных производств и расширению экспорта российских решений. Среди партнеров НОВИКОМа — крупнейшие авиастроительные компании, входящие в Госкорпорацию Ростех: Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, холдинг «Вертолеты России» и другие.

При содействии НОВИКОМа создается перспективная авиационная техника: двигатели ПД-8 и ПД-14 для самолетов SJ-100 и МС-21, вертолеты семейств «Ми» и «Ка», вертолеты санитарной авиации «Ансат». В 2024 году банк договорился с ПАО «Яковлев» о финансировании расходов предприятия по заключенным договорам на поставку авиационно-технического имущества за рубеж.

«Авиационная отрасль занимает ключевое место в промышленной политике страны и остается одним из драйверов технологического развития. Для НОВИКОМа участие в eMAKS — это возможность показать работу по поддержке авиационного комплекса и продемонстрировать вклад в развитие технологического суверенитета», — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Авиасалон «МАКС» стал неотъемлемой частью конгрессно-выставочной деятельности Ростеха, демонстрируя достижения отечественной промышленности широкой аудитории. В 2024 году цифровую платформу выставки посетили порядка 500 тысяч уникальных пользователей, что подтвердило востребованность и эффективность онлайн-формата.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.