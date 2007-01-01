Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество НОВИКОМ: финансируя отечественное авиастроение
Новость дня Общество

НОВИКОМ: финансируя отечественное авиастроение

24.07, 14:27
0 275
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех) продемонстрировал свои компетенции в финансировании предприятий авиационной отрасли в рамках eMAKS-2025. Цифровая выставка проходит с 22 по 27 июля на платформе официального сайта Международного авиационно-космического салона «МАКС» aviasalon.com.

Онлайн-выставка eMAKS второй год подряд собирает ведущих участников аэрокосмической отрасли и демонстрирует достижения отечественной авиационной промышленности, направленные на укрепление технологического суверенитета страны. Ключевая тема выставки в 2025 году — промышленный суверенитет авиастроительных организаций в условиях активной реализации программы импортозамещения.

НОВИКОМ, как банк высоких технологий российской промышленности, представляет на eMAKS-2025 свою работу с ведущими предприятиями авиационной отрасли. Банк активно участвует в финансировании проектов по созданию новой авиационной техники, развитию высокотехнологичных производств и расширению экспорта российских решений. Среди партнеров НОВИКОМа — крупнейшие авиастроительные компании, входящие в Госкорпорацию Ростех: Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, холдинг «Вертолеты России» и другие.

При содействии НОВИКОМа создается перспективная авиационная техника: двигатели ПД-8 и ПД-14 для самолетов SJ-100 и МС-21, вертолеты семейств «Ми» и «Ка», вертолеты санитарной авиации «Ансат». В 2024 году банк договорился с ПАО «Яковлев» о финансировании расходов предприятия по заключенным договорам на поставку авиационно-технического имущества за рубеж.

«Авиационная отрасль занимает ключевое место в промышленной политике страны и остается одним из драйверов технологического развития. Для НОВИКОМа участие в eMAKS — это возможность показать работу по поддержке авиационного комплекса и продемонстрировать вклад в развитие технологического суверенитета», — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Авиасалон «МАКС» стал неотъемлемой частью конгрессно-выставочной деятельности Ростеха, демонстрируя достижения отечественной промышленности широкой аудитории. В 2024 году цифровую платформу выставки посетили порядка 500 тысяч уникальных пользователей, что подтвердило востребованность и эффективность онлайн-формата.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Erid: 2Vfnxy9iXtL
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Inp0dHFxRkM3N1BUUWYwVUY4eStRakE9PSIsInZhbHVlIjoiT2RDY2E2Ui84TjVDZzhvb3ZOdkFSZll0aE9xcmFqa014MXhZNW52V2dRZGs2TmROeGdvMHowUmkzNjU0Z20wVlk0c1NPbHYyekJHNkRDOVY0Z3p4dVZ1c1dkaUdKRjJvaFdwM2tiZUtvK3g4b0l2YnBTbGxZSVFOSjQvRnZiRmV5TVdEUElJM2F2bkR0akRHS002NlpiU3B2eHcvY1M2VENlTVluZDZkVk1ONGRCQ2FHc2JPRGdyY1dsSGhzeVBMWVlFdGRqSUMyZVdubHV3Z1M4Y3FKZ3lkc256TTkrZFd6bDZsMjkwa1BPOHBJY0FlTndyeGZ1UjFzSWV5REdBOXRiMjA5WGFxbUthdU5KeGZBTzZlRzBKK211NWtTYStPVllzelY5RGtkVHhWWFlLOGlPa0tDR1FXYmp1T015VDhxb3VZNnF4dE5tYnBZekZPQUVjdG16SWlIRmV3R1dSRkxuOGJ3bXZKcDhoaCt6Z0toWWhBREhXM2pRQlpFcXlHSm9FaHlxQXZWa3k3TmlBYnA5SXRpZ3RaaDdVdHRHbDZXYjJzcitRRkdwakVOQUtiQXhIRUk4WDEwZ1dJR0RiMCIsIm1hYyI6IjFmYTQ1MjA3OWI2ZGNlN2I0YWMzN2RmM2U2NDA3M2VkMWU3YjM4OTU5ZTEyNDg4NjVmNzI3NTY1MTk5ZjEyMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJrZlhWeWV0ZlVmWXdPTzNQVVRlUFE9PSIsInZhbHVlIjoickRwZ3BiVWhCbVF6K1FmVDA4R0JWdWtobjl4MGV6VWlXdlB4NHZqUjR0T053WVMvUEtvcmdrWHJjb1RBWnZkRlIrcjZpUFN6dGdRdENTUnUxRzllL1FQY3NpUWJYNU1tTkFwWWZjaWMzeGpaSXNlaXVoaTQ0cjcyVUJMUEZSblIxaWhFcitobGp5ZnR3dll0SlUvd3ZaaCtnT2RyZU5ITmp4ZVdTVTFQNmFBMmVaM3FpODZxRi9RaXhjaTI4MEVZeDF3U0I1WkFwbEFNaUlUa3dEN3dqMC9RdFhiTThmYWpvbE5oSFIvYkZFSXkxbitydkFVdVJEYkRhZEpBOUxiZ1N2N2tjUUhuS3hNeFdWcVBFeEpiMDY0MnkwaGx5OHRrUEZVUkUxcml6dDczR0RXKzlNVS9KN09ReERtb2xhTXFvOUU2QVlBM2FqT2VXZEszVTJBWDBPZEdkUmFqSnJXWGhNdmNCb3NsY0FFWmlCVmVzWndsZnhmY1RrWDVmN3dxWmFSdG9udFVyVFNodXYwcFRVVEV2VFFpWDNGNUZtYWtibHhlQ3dxQkY3RDRSVE5oOTVocW01czZSYWFtalAxUDBZRGkrQ01hUTdXRStLdUFGZ0J5SUhzZ2RTd3gwRGNLOTllTThJeWw2RVFUS2h3QysyYTlieEdEbXhlMWpOcG5hQUdPYUpLK0pIN1dyekROZ1ovcUtOSDViSjVWRWEwRHIrdjE3RFFtbkUyNFUvV05WRkxLZEJTRVpYd1lNZS9pRmREbHErcGlwVk01dWU0bDVqLzkwSjVzSGhncGo3R0VUNUdzUGY2MU4zdC8xNzBKbERPRWlmbDZzMlY5bjhPRiIsIm1hYyI6IjdmMzljNzhkNjU4MTkxZWJjMWY3OTllYjFmMGZlMWIxYTk1OGVhNzYyYmI5ZDdmMzEwMTM3MTBjMGVjYmIwYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+