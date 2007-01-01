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Общество

Губернатор рассказал о молодых специалистах в новой калужской поликлинике

Дмитрий Ивьев
24.07, 12:58
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В четверг, 24 июля, Владислав Шапша еще раз затронул тему нового учреждения здравоохранения на Правом берегу.

- На базе новой поликлиники на Правобережье Калуги действует кафедра «Внутренние болезни» КГУ им. К.Э. Циолковского, где студенты осваивают практические навыки, - отметил он. - В КГУ учатся 816 студентов-медиков. На открытии лечебного учреждения познакомились с будущими врачами. Целеустремленные ребята. Антонина и Даниил брали целевое направление, чтобы работать именно в этой поликлинике. А еще медицина соединила сердца ребят: они вместе с первого курса и скоро собираются пожениться.

Он отметил, что молодежь приезжает в Калугу и из других регионов.

- Безусловно, условия труда – важнейших фактор для привлечения кадров в медицину. Особенно молодежи. За 5 лет в регионе капитально отремонтировали 87 поликлиник и стационаров, - подчеркнул губернатор. - В сельской местности установили, отремонтировали и оснастили 104 ФАПа и врачебные амбулатории. Открыли новый детский корпус Калужской областной больницы. И сейчас с федеральным центром обсуждаем следующий этап программы модернизации первичного звена здравоохранения, с тем, чтобы практически полностью обновить его.

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