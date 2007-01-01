Пивоварение в Калуге: трудно, но интересно!

Менеджер пивоваренного производства и водитель автопогрузчика одной из крупнейших пивоваренных компаний «АБ ИнБев Эфес» рассказали о своих профессиях.

Пивоварение — ​это целое искусство, которое требует не только умения и трудолюбия, но и искренней любви к своему делу.

Неважно, контролируешь ли ты сложный производственный процесс или управляешь погрузчиком, ​вложить в свою работу душу и сердце можно на любой должности.

Сегодня впечатлениями о своей профессии делятся менеджер пивоваренного производства Ольга Дияшина и водитель вилочного автопогрузчика Владислав Яскажук. Обоим мы задали одни и те же вопросы.

— С чего начался ваш путь в профессию?

Ольга:

— Ещё со школы мечтала работать на пищевом производстве и делать что-­то своими руками. И когда пришло время поступать, выбрала профессию винодела, а точнее, технолога бродильных производств.

В 2001 году нас пригласили на производственную практику на завод компании. Сейчас «АБ ИнБев Эфес» ежегодно принимает студентов-­практикантов, а тогда мы были настоящими первопроходцами. Мне удалось достойно показать себя в деле, и вопрос с будущим местом работы был решён.

1 марта 2002 года в нашем техникуме был выпускной, а уже 16 марта я вышла на работу на должность оператора пивоваренного производства.

Владислав:

— Водитель автопогрузчика сегодня очень востребованная специальность, труд хорошо оплачивается, работа стабильная. Можно сказать, что выбор был осознанным. Кроме того, меня всегда привлекал транспорт, я автомобилист со стажем.

Конечно, работа на погрузчике не просто управление транспортом, ведь ты находишься в динамике, должен управлять машиной и оборудованием: вилами, мачтой, следить за товаром. Это и сложно, и очень интересно.

Я прошёл обучение, получил права машиниста-­тракториста и начал искать место работы. Было несколько предложений, я остановился на нашей компании и не пожалел о своём выборе.

— Какие яркие впечатления от первых дней на производстве можете вспомнить?

Ольга:

— В техникуме нам дали очень хорошую теоретическую базу, но когда я увидела цех своими глазами, впечатление было незабываемое! Сотни километров труб, десятки тысяч клапанов, насосы… Конечно, было безумно интересно ко всему этому прикоснуться.

С другой стороны, было немного тревожно: как я смогу со всем этим разобраться. Но началась работа, очень помог наставник, и вот так, день за днем начало приходить осознание всех технологических тонкостей.

А ещё источником энергии был наш молодой, позитивный и сплочённый коллектив, настоящая команда.

Владислав:

— Ранее мне приходилось бывать на крупных предприятиях не только нашей Калужской области, но и в других регионах.

Что сразу мне бросилось в глаза на заводе «АБ ИнБев Эфес», так ​это чистота, порядок и технологичность: все сотрудники склада ездят на ухоженном транспорте, в удобной красивой форме.

Мне выделили наставника, объяснили обязанности. Несколько дней я изучал правила охраны труда и безопасности — ​это главный приоритет нашей компании. После стажировки приступил к самостоятельной работе.

— Как компания поощряет хорошую добросовестную работу и заботится о сотрудниках?

Ольга:

— Система оплаты труда подразумевает не только оклад, но и надбавку за клас-сность. Например, специалист 4-го класса знает технологический процесс всех трёх составляющих пивоварения: варку, брожение-­дображивание и фильтрацию. Это дополнительные деньги к окладу.

Кроме этого, перед каждым сотрудником ставятся производственные цели. Если команда их отрабатывает, то получает премиальные.

Достойные зарплаты получают даже молодые специалисты. Плюс к этому хороший компенсационный пакет: ​компания нас одевает, обувает, кормит, заботится о нашем ментальном и физическом благополучии, привозит на работу, ​это было и остаётся на высоком уровне.

Владислав:

— В компании есть система премирования. Если я добросовестно выполняю работу, то могу рассчитывать на ежемесячную премию. Ежемесячно лучшие сотрудники завода получают благодарности и ценные подарки. Также можно повысить свою классность — ​сдать экзамены и получать повышенную заработную плату. Всё это мотивирует работать ещё более эффективно, с отдачей, развивать свои навыки и компетенции.

Работает своя столовая, всем сотрудникам компания компенсирует полноценный обед. Я был удивлён и, конечно, очень порадован не нужно брать из дома еду в контейнере.

И, безусловно, очень большим плюсом является компенсационный пакет — ​это ДМС, страховка, дополнительные дни отпуска, а также программы благополучия сотрудников и возможность постоянного обучения и развития.

— Насколько доступна возможность развиваться, получать новые навыки и более высокооплачиваемые должности?

Ольга:

— Компания только приветствует такие желания. Когда на собеседовании меня спрашивают про возможности карьерного роста, привожу в пример себя. Начала с простого оператора. Пришлось поработать на заводах в других городах, но уже в качестве начальника смены.

Заочно отучилась в московском институте. Теперь я менеджер пивоваренного производства, руководитель коллектива из почти 70 специалистов, ​по сути, начальник цеха.

И такие перспективы открыты для любого, у кого есть желание и стремление. А возможности у компании были и будут всегда.

Владислав:

Если у сотрудника есть желание, компания предоставляет возможность развиваться: нужно обратиться к своему руководителю и разработать план обучения. В компании собственный корпоративный ресурс с информационными материалами и тренингами.

У нас много примеров карьерных успехов руководителей, которые пришли на завод на рабочие специальности.

У меня пока такой цели нет, я доволен существующей должностью и свой погрузчик пока оставлять не планирую.

— Ну, а что за рамками рабочих обязанностей? Думает ли компания о досуге работников?

Ольга:

— Конечно, проводим мероприятия, отмечаем праздники. Кстати, в том году вместе отметили 25-летие нашего завода.

Тогда же в традиционном конкурсе между одиннадцатью российскими заводами «АБ ИнБев Эфес» мне было присвоено звание «Пивовар года».

Владислав:

— Да, корпоративные мероприятия есть, и компания уделяет им много внимания. У нас регулярно проходят дни наших брендов, субботники, отмечаем день рождения завода и городские праздники. Мой самый любимый — ​это семейный праздник, когда все сотрудники собираются со своими родными и весело, спортивно проводят время.