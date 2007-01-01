Почему в Калуге не могут вовремя спилить аварийные деревья

Чиновники в очередной раз продемонстрировали удивительную гибкость в выполнении собственных обещаний.

В среду, 23 июля, калужанин оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

Он напомнил, что в мае власти обещали спилить аварийные деревья на улице Песчаной в июне-июле.

- Июнь прошел, июль на подходе, а воз и ныне там. Как-то нехорошо обманывать, люди вам стараются верить, - написал Дмитрий.

В горуправе ответили, что из-за большого количества поваленных деревьев работы перенесли до конца года.