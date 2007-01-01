Когда сделают нормальную дорогу: калужане недовольны транспортной ситуацией в Шопино

В среду, 23 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией главы региона в социальной сети.

- Проблема пробок! Думали, когда делали дорогу в Шопино? Там всего две полосы, по одной в каждую сторону, даже обогнать порой тяжело. А район растет, съезд на Москву, Тулу! – написала Елена.

- Расширение существующих улиц зачастую затруднено из-за плотной застройки, наличия инфраструктуры (например, подземных коммуникаций), прилегающих участков, находящихся не в муниципальной собственности и т.д. Также строительство новых дорог или расширение старых — дорогостоящий процесс, включающий расходы на проектирование, выкуп земли, развязок и сопутствующих объектов, - сообщили в горуправе.