В новую калужскую поликлинику набрали 500 сотрудников

Учреждение здравоохранения на днях заработало на Правом берегу.

В четверг, 24 июля, о ситуации с кадрами рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Штат сотрудников практически полностью укомплектован. Все основные специалисты, такие как детские и взрослые кардиологи, травматологи, хирурги, отоларингологи, и конечно, терапевты и педиатры приступили к работе, - подчеркнул глава региона. - Поликлиника оснащена самым современным оборудованием, в том числе аппаратами МРТ, КТ, рентгеном, флюорографом, маммографом. Специалисты, которые работают на нем, также есть.

Штат поликлиники - порядка 500 человек. В августе его пополнят еще 11 выпускников вузов, которые учились по целевым направлениям.

- Поставил задачу минздраву отслеживать отзывы калужан о работе нового лечебного учреждения, - прокомментировал Шапша. - С тем, чтобы при необходимости донастроить ее. Жители, которые были на открытии поликлиники, в восторге от внешнего вида, оборудования. Рассчитываю, что и по качеству медпомощи будут только положительные отзывы.