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Новость дня Общество

Билайн обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение суток

24.07, 11:51
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Согласно внутренней статистике «билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний), 80% заказов в рамках услуги экспресс-доставки выполняются в течение одних суток с момента оформления заявки. 

Сервис курьерской доставки для сегмента b2b был запущен «билайн бизнес» в 2017 году и на сегодняшний день доступен для новых и действующих клиентов оператора на всей территории Российской Федерации. Доставка в течение суток осуществляется в большей части населенных пунктов, список планируется расширять и далее.

Дополнительным преимуществом для корпоративных заказчиков стала возможность полностью дистанционного оформления услуг мобильной связи, введенная в марте 2023 года. Процесс позволяет: 

  • Оформлять заявки онлайн через специализированные каналы продаж
  • Проходить дистанционную идентификацию через Госуслуги (для сотрудников клиента)
  • Подписывать документы с использованием электронной подписи 
  • Получать SIM-карты с курьерской доставкой 
  • Экономить до 20% на услугах связи при выборе оптимального тарифного плана 

Сергей Субботин, директор по маркетингу «билайн бизнес»: 

«Обеспечение оперативного сервиса для бизнес-клиентов является стратегическим приоритетом компании. Достигнутый показатель – 80% доставок в течение 24 часов – подтверждает эффективность нашей логистической системы. Параллельно мы развиваем цифровые каналы обслуживания, что позволяет клиентам в любом регионе страны быстро подключать услуги связи с существенной экономией времени и ресурсов. Внедрение онлайн-оформления стало логичным продолжением нашей стратегии по цифровой трансформации сервисов для корпоративного сегмента».

Ключевые преимущества сервиса: 

✓ Гарантированная доставка в срок 

✓ Полностью дистанционное подключение 

✓ Экономия до 20% на корпоративной связи 

✓ Электронный документооборот 

✓ Общероссийская доступность услуг

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru ОГРН 1027700166636. Erid: 2VSb5xLYyjw
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