Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Люди опаздывают на работу: калужане жалуются на работу троллейбуса №3
Общество

Люди опаздывают на работу: калужане жалуются на работу троллейбуса №3

Дарья Джуманова
24.07, 11:23
1 577
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 23 июля, местная жительница Наталья оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсетях.

По её словам, троллейбус №3 часто стоит на остановке «Депо» по 15–20 минут, нарушая график, а пассажиры опаздывают на работу.

- Ходят как хотят, ещё и сыпятся на ходу. С этим будет решена проблема? Езжу каждое утро и вечер, все люди возмущаются, а звонить жаловаться на горячую линию бесполезно, - пишет женщина.

- Этот остановочный пункт является конечным на этом маршруте, от него троллейбусы отправляются по расписанию. В случае обеда или пересменки пассажиров просят пересесть в следующий троллейбус. Расписание составлено на основании действующего пассажиропотока. Сбои в расписании возможны из-за дорожной ситуации. В текущем году планируется закупка нового подвижного состава электротранспорта, - объяснили в горуправе.

Однако Наталья не согласна.

- Расписание — это когда транспорт, например, в 7:30 трогается, а он трогается, когда хочет. Почти каждый день они ездят друг за другом, 3–5 минут разница во времени! А до этого 20–25 минут нет никого. Я не один месяц это замечаю.

Новости по тегу
общественный транспорт
Лента настроения
10 оценили
10%
0%
10%
0%
20%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1GSzJqTmE2Zm9sVTg0NlMyUzczQ2c9PSIsInZhbHVlIjoienk5ZEtYci9tTkdPQ2dlMlY2clFzZnNaakpCUVp6YkFCYkJ6UXBpNHJidDJQMHZ5TzQzWUN6NFhHaUFNMmpwdjk1SDJ5WTVIR1dGSmxlL0hCZ3dmZWhTb05uWTVYaFNhbTY3dVo2dnNzUm84MWcwY2RpK2Q0NGd6SVYxUVU3UUdnVVFreEZBVGNrT1pxWFBmTXVtclpTZWNEZjNjVG4ydG5PWnlIamxMbVlYWUg1eXdCWDZCdXJycGMyd21tRm1TalJzbmYydnFpdGsvYU9EVUt4cXVidWtLN3FIMXpUV0ZDRGlLNEx3QnozK004b2pXcW5RTXRZcWJ6dVl4MlIvcm1HdTl6dUY2alZrdUFKaS9DSk56TXdWbXBOUmJ0NG5BOTRtRktndmFpcXMzdXhmYUpyVzNaWEdlM09VUFlHc25jRXNDMUZPSWtlTWlBSVQvSXdRa0lXRklLbzBrQU90SzZYN1lYbVlVS21td3llLzYyT3I4NWN5ODgxOTVqSGJLMXhudDYwL0tkZXBKWWN3bkVPbldkQkY0RUw5NkcwN2pTQ2RlYVM5UnlWaWdOWE5idHlJSnFmU29DSTJFZ1pETyIsIm1hYyI6Ijk5OTk4ZTI3MGIzOWFjODFlZWUyNTY2YmRkY2YwODUzMTEwYWUxMzMwMWQ1MmJjMDEwY2Q2Yzk1ZTY4MTI2MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inc5WlJLQVRhclc1N3VDWjVySFAxVEE9PSIsInZhbHVlIjoielhqZmoyQ0pBcVN1SVpRYXFZMDFsU20rM3AyeVRtWWxncDFaUk1mdEVkSGJUOFZJalJYWTZQM1JyRENGRUNZZm1ybUg3alRLampDeFFoREgxdmg2NE9QUWpUL3kxYnJhZjVCM3p5MWlaUytZRld3MlB0NURLelNwQTd4N0VKOERRTkl0MzI4NUV2N29ITDBDanBuUTZjQ1FYbVBuV2hMOWQ1UEcrejZtdExqNzA2bXF6YnppOENoK0Y4T1RpNVV2UG12MEkwamVDNm8zOWZMNzB1ekxUdzY5cnFyc1JsVmFJbytDMk9iSmI4eHVOQ2JVMEI5ZHBuN0JkSHdLTENxMHgzaTdvZGd6cFVvMlZkUVFGcHU4STdzR1I1Umt1SWc4SFlrSWt3c2Eyc0hqSEJpbklaN2dFdVk0amxobEVOUFducjM1b2ErVm9vNkNEN1VFSCt0SVNJc0J0ZjFBRmdjNU01ck9zU0hCSXFueEJoSFZocms4RmdFSlhqaG5sMkJEL0FFa2lIZzkxWUdvdDdjSEhGaTZsSlNCSGFhRnR5dmRjc08zdGVxclFvOHRHc3llNHU0cWlsOTNDN2E0RmNXQUVVMnBvUmpCRGtLNmJmTXZHWjNtalVrSDFDYnhhSC9Kdno1SUF0eHM3MnNBbUJDMkhpNERXNnBYS0RyU0tuWmphN1I1WExDZWtFa1ZxMzFySEgzT2VSK3o4NW5uRkJMTWZ3MkZUdzBld3hpa2duY29kMnNUanpUN3B5NnkxcUtPNWVrckgxd0dwZTQ3Y00rYVdMaGZ4czZnU3VucmI0dTdNeVRSSEpreCsxVi9MVW45M2VnUWFvZHRTZ0c3Nmg2USIsIm1hYyI6ImEwZGM0Y2JhZWUxNDk0ODliMGVjMDNiNTIzZWQyNGMyNGE0ZWRjNWNkNjQ2MjA3NjdkZDNlZTkyZGViMmZlYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+