Люди опаздывают на работу: калужане жалуются на работу троллейбуса №3

В среду, 23 июля, местная жительница Наталья оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсетях.

По её словам, троллейбус №3 часто стоит на остановке «Депо» по 15–20 минут, нарушая график, а пассажиры опаздывают на работу.

- Ходят как хотят, ещё и сыпятся на ходу. С этим будет решена проблема? Езжу каждое утро и вечер, все люди возмущаются, а звонить жаловаться на горячую линию бесполезно, - пишет женщина.

- Этот остановочный пункт является конечным на этом маршруте, от него троллейбусы отправляются по расписанию. В случае обеда или пересменки пассажиров просят пересесть в следующий троллейбус. Расписание составлено на основании действующего пассажиропотока. Сбои в расписании возможны из-за дорожной ситуации. В текущем году планируется закупка нового подвижного состава электротранспорта, - объяснили в горуправе.

Однако Наталья не согласна.

- Расписание — это когда транспорт, например, в 7:30 трогается, а он трогается, когда хочет. Почти каждый день они ездят друг за другом, 3–5 минут разница во времени! А до этого 20–25 минут нет никого. Я не один месяц это замечаю.