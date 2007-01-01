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Общество

В Калуге жильцы дома на улице Первых Коммунаров полгода ждут уборки от УК

Дарья Джуманова
24.07, 10:02
0 238
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В среду, 23 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Дело в том, что я живу в доме 16 по ул. Первых Коммунаров (район 906-я база). УК «Лагуна» на протяжении 6 месяцев не выполняет обязательства по уборке подъездов. В домовом чате участвует сотрудник от УК, но отвечает только на те вопросы, которые им «удобны». В марте этого года в чате сотрудник УК написал, что ищут клининговую компанию для уборки подъездов, но воз и ныне там. Несколько раз писали в чат вопросы по уборке, но нас игнорируют. В платёжках делают перерасчёт за невыполненные работы, но сумма занижена! Также и на эти вопросы нам не отвечают. В таком состоянии подъезд № 3. Учитывая то, что жильцы периодически сами убирают.

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