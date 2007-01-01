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Владислав Шапша встретился с работниками завода

Дмитрий Ивьев
24.07, 06:35
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В среду, 23 июля, губернатор Калужской области приезжал на КЭМЗ.

По словам главы региона, предприятие производит важную гражданскую продукцию и элементы безопасности.

Шапше показали новый программно-аппаратный комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир».

В разговоре с работниками поднимался вопрос поддержки молодых кадров. Дефицит кадров помогают ликвидировать «Профессионалитет», технопарк рабочих профессий и новый кампус «Бауманки.

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