Владислав Шапша встретился с работниками завода
В среду, 23 июля, губернатор Калужской области приезжал на КЭМЗ.
По словам главы региона, предприятие производит важную гражданскую продукцию и элементы безопасности.
Шапше показали новый программно-аппаратный комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир».
В разговоре с работниками поднимался вопрос поддержки молодых кадров. Дефицит кадров помогают ликвидировать «Профессионалитет», технопарк рабочих профессий и новый кампус «Бауманки.