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Общество

Суд обязал власти Хвастовичей восстановить уличное освещение

Дарья Джуманова
23.07, 17:31
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Жители села долгое время жаловались на отсутствие освещения на улицах Первомайской и Мелиораторов. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 23 июля.

Темнота на дорогах создавала угрозу для водителей и пешеходов, но местная администрация бездействовала.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию исправить ситуацию.

Суд встал на сторону прокуратуры, и теперь на проблемных участках вновь горит свет.

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