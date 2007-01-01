Суд обязал власти Хвастовичей восстановить уличное освещение

Жители села долгое время жаловались на отсутствие освещения на улицах Первомайской и Мелиораторов. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 23 июля.

Темнота на дорогах создавала угрозу для водителей и пешеходов, но местная администрация бездействовала.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию исправить ситуацию.

Суд встал на сторону прокуратуры, и теперь на проблемных участках вновь горит свет.