Жительница Тульской области получила наказание за пьяную езду в Ферзиковском районе

Прокуратура Калужской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летней девушки. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 23 июля.

Женщина признана виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее наказанной за отказ от медосвидетельствования.

В январе 2025 года она села за руль автомобиля «Шевроле Авео» без прав. Машину занесло, и она вылетела в кювет. На месте происшествия девушка отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Суд назначил ей 380 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года.