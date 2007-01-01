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Общество

Жительница Тульской области получила наказание за пьяную езду в Ферзиковском районе

Дарья Джуманова
23.07, 17:17
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Прокуратура Калужской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летней девушки. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 23 июля.

Женщина признана виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее наказанной за отказ от медосвидетельствования.

В январе 2025 года она села за руль автомобиля «Шевроле Авео» без прав. Машину занесло, и она вылетела в кювет. На месте происшествия девушка отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Суд назначил ей 380 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года.

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