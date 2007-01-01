В Калуге работодатель выплатил 6,2 миллиона рублей задолженности по зарплате

Прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из местных коммерческих организаций. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 23 июля.

В ходе проверки выяснилось, что работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы за июнь 2025 года — 300 сотрудникам не перечислили деньги вовремя. Сумма задолженности превысила 6,2 миллиона рублей.

Для устранения нарушений прокуратура внесла организации представление. После этого работники получили все причитающиеся им средства — зарплата была выплачена в полном объеме.