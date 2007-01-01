Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге работодатель выплатил 6,2 миллиона рублей задолженности по зарплате
Общество

В Калуге работодатель выплатил 6,2 миллиона рублей задолженности по зарплате

Дарья Джуманова
23.07, 15:11
0 696
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из местных коммерческих организаций. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 23 июля.

В ходе проверки выяснилось, что работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы за июнь 2025 года — 300 сотрудникам не перечислили деньги вовремя. Сумма задолженности превысила 6,2 миллиона рублей.

Для устранения нарушений прокуратура внесла организации представление. После этого работники получили все причитающиеся им средства — зарплата была выплачена в полном объеме.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikc0NWoyQTRINlFoeHYrSzQvY1Ixc1E9PSIsInZhbHVlIjoia1pZMTBTMk1SRGlyUVVSUW1wODZXSnZ3UkpqOHp1WTdrZU51a2YvVENscVMraEpWK1RNNHp5SjNHbGdVaXBPbnFkbGREMlNxOGt0cDdqaHJPSVhIVFF5a2xSNmd0aUlnNSswZHN3M0R4b0Z2Rkw4VGFOQU5kZGdsZ2o5Q2lNOWV2TE1lRHNIdGtqZjBhVUJzSWQ3RFY1NDVQSHFEa3FjQis4VGhHaGtWVVQ1RnJlUDc1ZW1JUTBncytRYWNUb0FZSDU2ci96R1gwT1g5LzBGTEVLUWlaY0xlUFhvVi9ueThpRG5xK2lCUXUwSGRjNWp5L1NaVHhhd2NNMHpnVkovdTUwc3JhcE9WTFd2VGpWaEFxS1FqY1RzcUp4OTFTQVVLWmtoV0Z0TmJNbXVMelVjcS81b0J5LzdKemJCMWsxQUFiaGZXZ080c0hxSWRwRzN3SFN0Nmw2OWk2WG1KZHA0dWh3aWJXYVBrRmdYRWs5UE9UejA4RWhYYjhVSitOUU5HRnRhTHBLamZpUVdCM3J3dmI4VVBTczVmK2pDOUpGZEMvcXhPNk5GRTE1b1l4eFFMS2wreHZNb0F4eGMvRjNpTSIsIm1hYyI6ImJmMWI2OTc4MDJlNzg5N2Q3NWQwZjlkZTU1M2Y0MzQwZjI0NjE4NDI2NjAxOTk2MjZiOTY3M2MwNjY5MGU3ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inhmc2FNdElIT2dzRW9qTUtBeUdwdWc9PSIsInZhbHVlIjoiekh6TzB6ckR1Z0tCOEFJbTNFc0NlOFBqaXN0ZjlyZS8wazFFU0xlVHpoS0o1cFMybGhQVUJqZFdEbDdYcjhVYlQ2RUFjcTh5bFUxYk00ZHFDaEkrZmxxYzNpN2tBckJMN2RHRm5QUldiUnREVmxOc0hERUwrNGFSWEFLb0syd0RNSUpqeDZyMzhkWlp2UkUyNUFlSjFEc1dVT0JNTmppaFRRc1BJQjBSeDBnUVhNazRyUEJiR3Z0NTlGTFB3czZHU3ZJUWQwVmU5dSt6UnFUUTRFVUdibTZ0N0ptazh0RGlDbHYybmVJUklBU0hiYXpubjFMMFNHb0NtbERpYnp2cnlDK043L0FDSWk2STQ1bERQUVdwMytvOWhpTXA2bzlBZE1HUVdpeTYvN3RHSnIwZmI1Yjd6VHRpVnNNM25yUTRBRkNSWTR4UDVPRHdPYWVzdmQ1SjQxTXJleVFrVGFNNHoyTEY5OG5nNlRGTGJhaXFpUnl5SUZGbHMxMDNXYWp4TTRiRGdzbVVVN0xrUXdwaGorbDBPR1pjbnBZUXRaTEl4VmJ2WWowa3lBZnFsOFlDcG56blFIY0ZHVzh1My9OVzdOVVdOMlFPS0JyTEYzTHNaQTdtWERJYXVMaUI3VExqQzZwM2NPOHEwbXY5dkx0NEhTczVPWHd6VlNyS0Rib2NRSGdrNjJlYUxCK1R1SzJwZ1lXVmlCWEsyR2VQc2dVM2FwdjhtNzJzMjJBUXVJMjE1OTVJd09NWEhoWmUzWTRpMTVML1J0dHQzNEtMREIraVNmWW9PK1dtN1AxOGFlVUY1Smo5aGN0WncvODhaWDAyU0NPR2lNV0dnU2JxMVF2QiIsIm1hYyI6IjQ2MjQxNjUyMzVmMWFkMzhjOTdkZGQyOGNhYTBlNDZjYTFiMWFiOTVhYWM0NWNlOTEzOTU0MmNhYjRiZGM0NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+