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Общество

Калужские власти рассказали о возможном решении проблемы затоплений на улице Спартака

Дарья Джуманова
23.07, 15:02
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Во вторник, 22 июля, житель Правобережья оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Спасите, помогите, скоро всё размоет, овраг в конце этой реки растёт, - пишет Антон.

В горуправлении сообщили, что для решения проблемы с подтоплением нужна перекладка ливневой системы на участке от перекрёстка 3-го Академического проезда и улицы Генерала Попова. Этот проект дорогостоящий, и город продолжает искать финансирование. Специалисты дополнительно прорабатывают варианты решения проблемы. Также в горуправлении отметили, что в этом году рассматривают возможность обустройства приподнятого пешеходного перехода на улице Спартака в районе ТЦ «Микс».

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