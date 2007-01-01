Калужские власти рассказали о возможном решении проблемы затоплений на улице Спартака
Во вторник, 22 июля, житель Правобережья оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.
- Спасите, помогите, скоро всё размоет, овраг в конце этой реки растёт, - пишет Антон.
В горуправлении сообщили, что для решения проблемы с подтоплением нужна перекладка ливневой системы на участке от перекрёстка 3-го Академического проезда и улицы Генерала Попова. Этот проект дорогостоящий, и город продолжает искать финансирование. Специалисты дополнительно прорабатывают варианты решения проблемы. Также в горуправлении отметили, что в этом году рассматривают возможность обустройства приподнятого пешеходного перехода на улице Спартака в районе ТЦ «Микс».