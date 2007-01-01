В Калуге исчезла остановка на Московской площади

Во вторник, 22 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- На улице Билибина новая остановка «пл. Московская» простояла пару недель и исчезла. Что случилось? На этой остановке садятся много пенсионеров, теперь им и присесть негде, и от дождя спрятаться. Можно услышать объяснение — что произошло? – написала Ирина.

- Сейчас ведется претензионная работа с производителем из-за несоответствия материалов остановочного павильона. Надеемся, что до конца месяца производитель устранит все замечания и установит остановку. Приносим извинения за временные неудобства, - объяснили в горуправе.