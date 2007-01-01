Молодёжь Калужской области приглашают отправиться в увлекательное путешествие по живописным местам региона

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» стартовала регистрация на туристический маршрут для молодых семей и активистов молодежных объединений Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства в среду, 23 июля. 7 августа участники смогут познакомиться с историческими достопримечательностями, природными красотами и культурным наследием области в сопровождении профессиональных гидов - выпускников школы «Проводники по родной земле».

Маршрут по Большой Калужской тропе — это шанс расширить кругозор, найти единомышленников и открыть новые горизонты.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/events/62dd60e8-4325-49f2-8b2b-f3314d6a50db.