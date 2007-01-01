Калужскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»
Награды удостоены Людмила и Андрей Петровы из Ферзиковского района. Об этом в среду, 23 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В мае у Петровых родился шестой ребенок.
- Петровы успевают не только с домашними хлопотами и воспитанием детей справляться, но и ведут активную общественную работу. Возглавляют Совет многодетных матерей Калужской области, - прокомментировал Шапша. - Он объединяет 540 семей. Помогают, поддерживают, занимаются укреплением семейных ценностей.