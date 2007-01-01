Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»
Общество

Калужскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»

Дмитрий Ивьев
23.07, 12:42
0 632
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Награды удостоены Людмила и Андрей Петровы из Ферзиковского района. Об этом в среду, 23 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В мае у Петровых родился шестой ребенок.

- Петровы успевают не только с домашними хлопотами и воспитанием детей справляться, но и ведут активную общественную работу. Возглавляют Совет многодетных матерей Калужской области, - прокомментировал Шапша. - Он объединяет 540 семей. Помогают, поддерживают, занимаются укреплением семейных ценностей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
40%
0%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImgvYmwyR2hmZDB1K0ZnU05SRVcrQWc9PSIsInZhbHVlIjoiUmczak1LdEtOVGRUdW5JRzZ0bEk3dkIva1lqTU5DQWdBQWUzaklwbHhkbWxqQ3VVV1ZpRGZVaFNkZ2pNR2xYRzd6L3VXN2xXM0dGOXJidEZZdkRFZTIyVk9CcDh5eC9UYWlOS1U3NWdoUGtNU0ZZYzFXS0FUcUJBSEYvSXQvT3Y4bThEWng0WExEZmh3cDI3U0JEeHhiKzZ0ZldzSmhWSFpyWjROeC9qdFYwTld2WlNVNzJYTXQ1MXBWTmZtYStIZnRlQllORDIvdVZHUGxvN01iRjFBOTNXWXFCd2ZUVEtBUEs1THpFSnF1WjJSUEwza1lYR0xyZVZDYmFRV0VTdDZPU3JIZDZ0SGw0QkJ5SEhGU1BsMFEwVVI3OGhoc0hxWThsT1NJaEtjOTh5YURNeTMwSXRiNWVnUXpmRWNGaExnY0Y2M2xHTUtubmtIbkJCVmxpRWljYm51SGp6ek5yZXRDdzJPclJTRUpITWV1MHJ3VzJpSXFnb0JSb3lDTHdmaTU5dE9IRjdkTkZIY0RHTHR2OHhHZ3FDNFIxd2tnQnJlaGwwaFhKT2sxaWNpbUM5c0lCWU1jeXZleTlrbWlnRCIsIm1hYyI6IjIwZDU4NjhlYjkwYjQ0OTZmZWJkNmYxMGJkYzcwZTI0ODg2MjZmZDQyMTg5Mzc4ZmUzOGIwZGFmODdkY2E5MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxzRG5kbTJiRnFockR1d0drZVZXeHc9PSIsInZhbHVlIjoiWHBvWThlNW4xbmVsY01iR01QcTF4WlF6MFp2ajVUNkQ0ZnZGUkk0dDdFcWgyeWdtZzU4OFFUeVU1S2dySS9QeGtxTUNEWlFRYms2YWVMblYwSmhxZnZ4WGJYd2xHc2JWUDdJY1I0c2JxR2lTVWN1N2lxZTEyVlVMbG1pcUJsNUYzWlVEcUZMamRuZWE0Q05FNnVXYTZpRnI3ZXprRkxkL1FKbU1vTXM3OFVWV1l5c2ZPbVFGbWN3ZFhFMGtwSytHaFpzVnVib0Y1cktVT092SkV3Y2dUSVdBbmtXMjlFS29oZ3hGdzVsNlM5MUNuVjdLMFRqakI4VWQzdTNRek9jWnB1K1hjTktFbW55S05oTlZRMmdxcWdwcGhwU2xzTXYzeG1IVi9uU28vWlVFd0JOc3NwazcxRk1MN3VGejdFSENVOUdiam5lbEtmdGpWN1ZmUVY2UFJDVjdGaDFYQklPaEFGS3RiSFE2UHl0dFV6V3g0aDBVVFNzUHg0RFlHMWlsbk1HeklqVGhUYWdXZDNlVGY3V2ZndlFCSTZGY1lOSUk4ODZ5cFFUcldacjN0MnVTaTBlcnV2bUtKWkR1TENiL1hkdmo0dk54anE3dUR6UXZwTkhYa0tROW5ETVVqNmZITGJXd2lwUzgrZ0NHR05tVUljdFREL3hTR1NvZ242NlZHcStpT1UveEFzT1NiUUdqOXBVSFZtSGg3K0lKRHdyU0RvM1JtWnEyRmJsdVRpOUdJcWVqS09ndTVUeU5adW9xVlBiWHhJQkFnc3l6d2FJQ2FKZWVEZ1RWcGNHWTA3eUNzYzNpQkpiRWhzam5WWTdrRUhNK3ZSQUMydE9tdllwWCIsIm1hYyI6IjkzNzA0MGIzM2NkNmUyYzM5MDA4ZjQ3ZDMyNmEyOTE4OGEwY2I4YTRkNzNiNmFkMmQ3YTRhMGE5OWJhNmY0ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+