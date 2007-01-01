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Общество

Более 7,4 тысяч семей в Калужской области воспользовались мерами господдержки

Дарья Джуманова
23.07, 11:41
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В регионе продолжается реализация программы финансовой помощи семьям с детьми в рамках национального проекта «Семья», сообщает Минтруд Калужской области 23 июля.

В частности, 970 семей воспользовались региональным материнским капиталом при рождении второго ребёнка, а 839 семей – при появлении третьего и последующих детей. Многодетные семьи, воспитывающие четырёх и более детей, получили ежемесячные выплаты – такую помощь получили 3 806 семей.

Кроме того, 482 многодетные семьи воспользовались субсидией на погашение процентов по кредитам, включая ипотеку. Ещё 1 113 семей получили адресную поддержку по социальному контракту.

Отдельные выплаты предусмотрены для молодых семей: 242 семьи получили единовременную выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка. Также 44 студентки, состоящие на учёте по беременности, получили по 100 тысяч рублей в качестве дополнительной поддержки.

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