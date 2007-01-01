Каждый четвертый житель Калуги считает свои отношения с начальником дружескими 

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, среди экономически активного населения Калуги выявлена тенденция: 25% работающих граждан описывают свои отношения с руководителем как дружеские, а 60% характеризуют их как деловые.

Исследование показало, что 8 из 10 человек, поддерживающих теплые отношения с начальством, видят в этом пользу для работы. Среди тех, кто придерживается строгой субординации, так считают лишь 32%. В целом 45% респондентов уверены, что дружба с руководителем способствует рабочему процессу, тогда как 34% полагают, что такие отношения могут навредить.

Женщины чаще мужчин называют свои отношения с начальством дружескими. Однако среди тех, кто считает такую дружбу полезной для работы, преобладают мужчины. Сотрудники младше 45 лет чаще поддерживают приятельские отношения с руководством по сравнению с более старшими коллегами. Наиболее убеждены в положительном влиянии дружбы на работу представители молодежи. Также выяснилось, что горожане с доходом до 50 тысяч рублей чаще находятся в дружеских отношениях с начальством и склонны считать это полезным для профессиональной деятельности.

Если коллега становится начальником, то 65% опрошенных полагают, что дружеские отношения можно сохранить. Мужчины чаще женщин разделяют эту точку зрения. Наибольшая уверенность в возможности сохранить дружбу после повышения сослуживца наблюдается среди высокооплачиваемых сотрудников (доход от 100 тысяч рублей): таких оказалось 70%. Тем не менее, 18% участников опроса считают, что после повышения коллеги поддерживать дружеские отношения невозможно.