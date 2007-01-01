В Калужской области выросло производство яиц, мяса и молока

По данным регионального Министерства сельского хозяйства, в начале 2025 года аграрный сектор России продолжил демонстрировать устойчивый рост. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 23 июля.

Калужская область не стала исключением, показав значительное увеличение объемов продукции животноводства.

За первые шесть месяцев года местные фермерские хозяйства нарастили выпуск мяса и птицы на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем производства превысил 7,8 млн тонн, причем только мясо птицы составило 3,6 млн тонн. Это +3% к прошлогодним показателям. Также зафиксирован рост производства яиц — до 23,8 млрд штук, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Позитивная динамика наблюдается и в молочной отрасли. Валовое производство молока увеличилось на 0,3%, достигнув 16,9 млн тонн. А надой молока в расчете на одну корову в период с января по июнь текущего года составил 4,5 тысяч килограмм, что на 4,5 % больше, чем в прошлом году.

В целом, за январь–июнь 2025 года Калужская область увеличила производство молока до 107% от прошлогодних объемов, а мяса — до 112,7%.