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Общество

Калужане просят сделать остановку общественного транспорта рядом с областной стоматологией

Дарья Джуманова
23.07, 11:22
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Во вторник, 22 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Гражданин Денисов, сделайте, пожалуйста, остановку троллейбуса около стоматологии на ул. Ленина, 111. Очень большое расстояние между остановками «Старый торг» и «Городская управа». Больным пенсионерам очень тяжело преодолевать это расстояние, - написала Татьяна.

В горуправе ответили, что из-за плотной городской застройки на этом участке организовать остановку невозможно.

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