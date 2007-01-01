Калужане просят сделать остановку общественного транспорта рядом с областной стоматологией

Во вторник, 22 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Гражданин Денисов, сделайте, пожалуйста, остановку троллейбуса около стоматологии на ул. Ленина, 111. Очень большое расстояние между остановками «Старый торг» и «Городская управа». Больным пенсионерам очень тяжело преодолевать это расстояние, - написала Татьяна.

В горуправе ответили, что из-за плотной городской застройки на этом участке организовать остановку невозможно.