Горы мусора после выходных: жители Дзержинского района жалуются на туристов
В понедельник, 21 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.
- Головная боль местных жителей! Несмотря на большое количество туристических стоянок, организованных Национальным парком «Угра», почему-то все туристы и отдыхающие останавливаются в пределах населенного пункта д. Слобода, и после каждых выходных такая картина: горы мусора, костровище, загаженные кусты. Мы со своими детьми по понедельникам вынуждены всё это убирать! На вопрос, почему едут именно к нам, два ответа: «нигде нет спуска к воде» и «Угра выдала разрешение на стоянку с формулировкой «вставайте где хотите»».