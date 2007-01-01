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Общество

Новый день — та же беда: злосчастные самокаты снова мешают калужанам

Дарья Джуманова
23.07, 10:59
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Во вторник, 22 июля, местная жительница оставила жалобы под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Доброе утро! Скажите, пожалуйста, когда прекратится этот хаос с самокатами? Бросают где хотят и как хотят. Остановка у дома Ждамировская, 5, у магазина наставят так, что нужно обходить их, - поделилась Анна.

В горуправе ответили, что направили обращение в компанию, предоставляющую самокаты, с просьбой навести порядок и предотвратить подобные ситуации в будущем.

Напомним, что в июне в Калуге начали делать парковки для электросамокатов. Всего планируется около 60 таких мест, но пока проект не полностью реализован.

А как вы считаете — что эффективнее всего поможет навести порядок в этом вопросе?

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