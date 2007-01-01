Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский пауэрлифтер побил пять мировых рекордов на Кубке мира 
Общество

Калужский пауэрлифтер побил пять мировых рекордов на Кубке мира 

Дмитрий Ивьев
23.07, 09:27
0 304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Турции завершился Кубок мира среди студентов по пауэрлифтингу (троеборье), собравший 154 участника из 66 университетов со всего мира. 

23-летний спортсмен из Калуги, воспитанник спортивной школы «Спартак» и мастер спорта России международного класса Илья Маричев, одержал впечатляющую победу в весовой категории до 74 кг. Об этом успехе 22 июля сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков. 

Илья установил пять мировых рекордов среди студентов: в приседании он показал результаты 278, 298 и 312,5 кг, в становой тяге — 340,5 кг, а также установил рекорд по сумме троеборья, набрав 798 кг. При этом его достижение в становой тяге превысило действующий мировой рекорд среди мужчин. 

Тренером спортсмена является Игорь Маричев.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjF5MUF6azNxRkFIdHd1cUx2ckI2RkE9PSIsInZhbHVlIjoieU42MWV6K1BQZlU3aEQrZlEyK1hNTjFQN3Y1czAvTzNsTXFoNHdQYllCOFY0WGViQkl1M3QwN2thMVlSejlKN0pjc1ZGWlVrcUh2ZmFJWkI1YUQyME5FTnR2N0FzWkpVUk15aEZkcjVsQW1tM3RLaFpYZU9DTVZnRGhuNGpJTzVXRlRxM2YzWTVudXZKUDBmcTMyMFR4MWJrRktJY0tlaGpsTWVLTkJJNHNOY0R5WHRHa3lGeE9jblZzazQ1cHllcWs3R2g2Y2JSbFF6YTBaWXQ4Szhhd0RUeW5aMkNsVlU2dmdDRkFIcS9pWHFtOTBUTnpwV2U1R21nZCtSV0lQSm1tNXRZSnA1WFR0ZGliRzFVQXhPM0VqRmtlWk1jVTZSbEd6VFgwbmFKV05MQzZJeUJDOVk4OWF2NUZ1K1ZzZDVBUEVDc05jMTFWNnJ6YWRCTjRLWTRlODFKQnJRTGtpcnIrT1UwNzFlZDlyK1ZqN1p6VlcwN0s5Y1c3SU45bVJWTlc2eVY2SU84T0JxNGRhVWY1MUNobE5uZFJmWGZWcWV5ZEJQdmRNdzhNSG5KcXJteStvanNQeFg3OXZOa0cwNSIsIm1hYyI6IjA3ZDdlZDA3YjI4NGE4MDZlMzQ1YjRmMjM1NTY5OGE3NjMzMzIyOWFkYThkZTY3YTBiN2JiZmQxZDBlYjY5YTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ino5OUI2WVdYVmRDdnZ4Um9WVVdMTFE9PSIsInZhbHVlIjoieUI5T3ZFMGtQaVo3cTJ3b1dwaThCUmwraWZvbk02ems0MXVmN2dVSTJpL0RqZVJNd0lSMk0rZVFlRjduR0ZtODVCUCtwNU9ES010RkJ4eTZSc1djMzNncldML0J6WCsydzVveFlEemRKM3plcWZZNGpDWGR6OThTbkhrckNENlFmemtZVGc4QWNBT3NLSUN2cWNzYndDUXVyOVhZTDFCNTJEdVBEbWJIdDA4b1B6dFBka1dnMjZveWlqaWNYc3BJODc1NkozR05Fcks1NWR6UVQ2V1E5Vk1DQTFMN2JyZzM0V0Z0MFMweDIwQ0lETzNuVkcxWE05RVpHU0NYYU1mbGtvb29jTEc5bkJpb3B5RE5PYUZVQU5uckhJdFhBTzBUNmE5YjRlOElUZzg4YWdBZEYrbFVibTZLeWdFa3pOeEVsVXJUb003bmNmWHNYN1RZUGhqYnBQSGlOb0pNYWpjeDJxcXR6eWtCakVyeUFyOVEzUEZmOXFOWlpQK1o4WjFXME9TMGwyS29LSFFPWEdNUGxZNUpsTENUUjFWVTkranVTSnhlcEdkQW9uR1U5Y1E1ejlFeEx5TUlZSUNYbkE1UmxDb0lPNERjRFVyWHU0ZERGWFNKYnc0Z0x2SzdVaTYxUnRJVUY4M2dxbW9IMU5qNDhKUDlvdlo1VEE2dVBMVU5YRVlKajBlZmRyMllPR0J2NVhoVGRZaUE1MUFGb0tZL0hpU0JrODJLM3V4YnBIZEFFWTQ0UjFGUmhnY3kzbXZmMjJ3a1FVMDNPNEVZbmJpNDJobUZEakYyaWtlVmRIUE9weGNFcmRmVERZTG9HMVViUW54Z3VpRXlLYVppN295WiIsIm1hYyI6IjM2ZTc1YWQ1ZGE4MDM4MTJhOTU4Yzc5YWIyZDVlNWRmNmE5YWJiYzc2NGEyN2RlZDQxMzIwODQwYzhjZjI1MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+