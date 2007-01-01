Калужский пауэрлифтер побил пять мировых рекордов на Кубке мира 

В Турции завершился Кубок мира среди студентов по пауэрлифтингу (троеборье), собравший 154 участника из 66 университетов со всего мира.

23-летний спортсмен из Калуги, воспитанник спортивной школы «Спартак» и мастер спорта России международного класса Илья Маричев, одержал впечатляющую победу в весовой категории до 74 кг. Об этом успехе 22 июля сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Илья установил пять мировых рекордов среди студентов: в приседании он показал результаты 278, 298 и 312,5 кг, в становой тяге — 340,5 кг, а также установил рекорд по сумме троеборья, набрав 798 кг. При этом его достижение в становой тяге превысило действующий мировой рекорд среди мужчин.

Тренером спортсмена является Игорь Маричев.