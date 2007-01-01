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Общество

Огромная лужа вместо дороги: жители Товарково ждут ремонта

Дарья Джуманова
23.07, 10:35
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В среду, 23 июля, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте, можно узнать, когда нам дорогу сделают? Посёлок Товарково, улица Октябрьская, дом 32. Вот скажите, как можно ходить вот здесь? – написала Людмила.

Она приложила фото огромной лужи, которую практически невозможно обойти.

- Здравствуйте. К сожалению, в текущем году в бюджете посёлка денежные средства на проведение ремонта указанного участка дороги не предусмотрены. Вернемся к этому вопросу при рассмотрении бюджета на следующий год, - сообщили в администрации Дзержинского района.

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