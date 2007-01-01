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Общество

В Калуге жильцы дома на улице Ленина уже больше месяца живут без горячей воды

Дарья Джуманова
23.07, 10:21
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Напомним, проблемы начались в конце июня.

Газовая служба отключила газ из-за капитального ремонта кровли и дымоходов, которое проводит УК. Выяснилось, что изношенные дымоходы опасны: есть риск обратной тяги и отравления угарным газом.

Хотя газ для плит жителям вернули уже 27 июня, колонки до сих пор не работают.

22 июля через чат-бот обратной связи в телеграмм-канале жильцы снова рассказали о проблеме:

— С 19 июня в доме по улице Ленина, 35, отключили газ. Плита после обращения к вам заработала через неделю, а колонка не работает до сих пор. Мы уже месяц без горячей воды, хотя по закону это не должно длиться больше трёх недель! Я позвонила в управляющую компанию — они разводят руками, подрядчик пропал и не отвечает на звонки.

В газовой службе пояснили, что полное подключение возможно только после предоставления УК акта о исправности дымоходов.

Также там напомнили, что согласно Федеральному закону №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральному закону №71-ФЗ «О внесении изменений в ст. 2 и 3 Федерального закона №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской Федерации» и Постановлению Правительства РФ № 410, все собственники газового оборудования обязаны ежегодно проводить ТО и иметь действующий договор со специализированной организацией на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В управляющей компании сообщили, что проверку планируют на 23 июля.

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