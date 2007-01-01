В Калуге появились еще два объекта культурного наследия

Прошло заседание общественного совета, члены которого рассматривали вопрос историко-культурной ценности трех зданий на территории города.

«Дом Петелиных» на улице Николо-Козинской, 66/30, а также водопроводно-насосную станцию «Железнодорожная» на улице Яченской, 1 решили включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом 22 июля сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

А вот дом №64 на улице Московской, который также выносился на голосование, пока в этот перечень не попал.