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Общество

В Калуге появились еще два объекта культурного наследия

Дмитрий Ивьев
22.07, 16:14
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Прошло заседание общественного совета, члены которого рассматривали вопрос историко-культурной ценности трех зданий на территории города.

«Дом Петелиных» на улице Николо-Козинской, 66/30, а также водопроводно-насосную станцию «Железнодорожная» на улице Яченской, 1 решили включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом 22 июля сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

А вот дом №64 на улице Московской, который также выносился на голосование, пока в этот перечень не попал.

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