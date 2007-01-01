Жительница Калужской области просит ужесточить закон о тишине

В понедельник, 21 июля, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора.

- Подскажите, пожалуйста, почему в нашей области не пересматривается закон о тишине, по примеру, например, Московской области, чем мы хуже тех людей, которым пытаются создать человеческие условия жизни? На сегодняшний день мы можем спать пресловутые 8 часов с 23 до 7 часов. В выходные подъём тоже в 7 часов. Ремонт у нас можно делать с 8 утра до 21 часа без перерыва и в выходные дни тоже целый день. Как так? А кто-то из законодателей жил в таких условиях, когда за стеной работает перфоратор и долбят стену, пытаясь её сломать на протяжении 7 часов без перерыва в течение нескольких дней? Моей маме 78 лет, она проработала учителем 51 год, а сейчас, заслужив пенсию, плачет каждый день, находясь в такой ситуации. Она с трудом ходит даже в квартире с палочкой, выходить на улицу на весь день? Когда там было 32 градуса или в дождь? Гостиница в Малоярославце самая дешёвая 3400, я не в состоянии снять её на месяц. Я боюсь, что она просто не переживёт этот ремонт.

- Добрый день. Действительно, областной Закон о тишине предназначен в том числе для обеспечения комфорта и спокойствия жильцов жилых домов. Соблюдение соседями его требований - гарантия этого комфорта, но уверены, что возможно договориться с соседями и найти компромисс в проведении шумных работ. По нашей информации, сейчас обсуждается проект федерального закона, который должен ввести единые правила по всей стране, - сообщили в районной администрации.