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Общество

Администрацию поселка Раменский обязали создать маневренный жилой фонд

Дарья Джуманова
22.07, 15:03
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Прокуратура Мосальского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства. О ее результатах сообщили во вторник, 22 июля.

В ходе проверки выяснилось, что на территории поселения отсутствуют помещения маневренного фонда, предназначенные для временного проживания граждан, оставшихся без жилья.

Отсутствие такого фонда создает угрозу нарушения жилищных прав людей, которые в силу чрезвычайных обстоятельств могут лишиться крыши над головой. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию поселения исправить ситуацию.

Суд удовлетворил исковые требования. Исполнение решения будет контролироваться прокуратурой района.

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