Администрацию поселка Раменский обязали создать маневренный жилой фонд
Прокуратура Мосальского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства. О ее результатах сообщили во вторник, 22 июля.
В ходе проверки выяснилось, что на территории поселения отсутствуют помещения маневренного фонда, предназначенные для временного проживания граждан, оставшихся без жилья.
Отсутствие такого фонда создает угрозу нарушения жилищных прав людей, которые в силу чрезвычайных обстоятельств могут лишиться крыши над головой. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию поселения исправить ситуацию.
Суд удовлетворил исковые требования. Исполнение решения будет контролироваться прокуратурой района.