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Общество

Калужанина приговорили к исправительным работам за долги по алиментам

Дарья Джуманова
22.07, 13:13
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44-летнего мужчину признали виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 22 июля.

Четверо детей годами ждали помощи от отца, но вместо поддержки получали лишь пустые обещания. Еще в декабре 2023 года мужчину уже наказывали обязательными работами, но урок он не усвоил. Продолжал игнорировать выплаты, копил долги — и в итоге набрал себе 225 тысяч рублей задолженности.

Суд назначил виновному 5 месяцев исправительных работ. 

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