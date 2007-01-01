Калужанина приговорили к исправительным работам за долги по алиментам

44-летнего мужчину признали виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 22 июля.

Четверо детей годами ждали помощи от отца, но вместо поддержки получали лишь пустые обещания. Еще в декабре 2023 года мужчину уже наказывали обязательными работами, но урок он не усвоил. Продолжал игнорировать выплаты, копил долги — и в итоге набрал себе 225 тысяч рублей задолженности.

Суд назначил виновному 5 месяцев исправительных работ.