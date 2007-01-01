Жительницу Бабынинского района оштрафовали за оскорбление ребенка

Районная прокуратура провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 22 июля.

В ходе разбирательства установлено, что 36-летняя местная жительница, находясь на территории сельского дома культуры в поселке Газопровод, оскорбила ребенка, в том числе с применением нецензурной лексики.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». По итогам рассмотрения суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.