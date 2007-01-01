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Общество

В Калуге из-за потопа нечистоты попали в реку

Дмитрий Ивьев
22.07, 13:00
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Об этом стало известно после встречи городского головы Дмитрия Денисова с жителями Терепца вечером 21 июля.

В реку нечистоты попадают из канализационно-насосной станции «Терепец», которая периодически выходит из строя, сообщили во вторник в городской управе.

Пока разработан лишь план реконструкции. Планируется, что работы оплатят застройщики, работающие в этом районе.

А разрушенный колодец ливневой канализации на въезде в Терепецкий проезд городские службы отремонтируют самостоятельно.

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