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Общество

Директора школы в Кировском районе убрали с должности после признания его банкротом

Дарья Джуманова
22.07, 12:56
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Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства. О ее результатах сообщили во вторник, 22 июля.

В ходе проверки выяснилось, что руководитель одного из образовательных учреждений района был признан банкротом.

По закону, гражданин, объявленный банкротом, не может занимать руководящие должности, в том числе возглавлять школу или иное учреждение.

Для устранения нарушения прокуратура направила представление главе районной администрации. После рассмотрения документа трудовой договор с директором был расторгнут.

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