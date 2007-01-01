Директора школы в Кировском районе убрали с должности после признания его банкротом

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства. О ее результатах сообщили во вторник, 22 июля.

В ходе проверки выяснилось, что руководитель одного из образовательных учреждений района был признан банкротом.

По закону, гражданин, объявленный банкротом, не может занимать руководящие должности, в том числе возглавлять школу или иное учреждение.

Для устранения нарушения прокуратура направила представление главе районной администрации. После рассмотрения документа трудовой договор с директором был расторгнут.